Veri Merkezi’ni basan askerlerin yargılamasına devam edildi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kocaeli Gebze’de bulunan Turkcell Veri Merkezi’ni basarak iletişim kesme girişiminde bulundukları iddia edilen 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli’de darbe girişimi sırasında Gebze Turkcell Veri Merkezi’ne giren 15 sanığın 7’inci duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 10’u tutuklu 1’i firari olan 15 sanığın davasının görüldüğü duruşmaya, tutuklu bulunan ve meslekten ihraç edilen dönemin Gebze Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Ö., Üsteğmen Arda U. ve Emrah E., Teğmenler Bülent C., Mehmet Ö. ve Suat S., Astsubaylar Mahmut K. ve Osman H., Başçavuş Doğan Ç., eski öğretmen Vedat Ç.’in yanısıra tutuksuz sanıklar Cihat A., İsak B. ve Salih T. katıldı.

Açık yargılamaya devam edilirken gizli tanık olarak katılan Kahraman Ç. SEGBİS aracılığıyla duruşma salonuna bağlandı. Tanık kendisine mahkeme başkanı tarafından okunan sanıkları tanımadığını, sadece firari bulunan Ümit İ. adlı şahısı tanığını belirterek, "Geçmiş dönemde çok sayıda kişi ile ilgili bana sorular sorulduğundan ve bu konuda ifade verdiğimden dolayı isimleri zaman zaman unutuyor ya da birbirine karıştırıyor olabilirim. Ancak sanıklardan Abdulkadir Ö. ile ilgili olarak geçmiş dönemde ilk ifadem sırasında beyanda bulunduğumu hatırlıyorum. Ancak detaylarını hatırlamıyorum. Benim bu kişi ile ilgili doğrudan görgüye dayalı bir bilgim olmamakla birlikte adı geçen sanığı birebir tanıyan kişiler vasıtasıyla bu kişinin örgütün askeri yapılanması içerisinde olduğunu duymuştum" dedi.

Mahkeme tarafından kendisine okunan daha önceki ifadelerini kabul eden tanık, "Okunan ifadem doğrudur. Ben bu bilgiye sanıkları tanıyan kişiler vasıtasıyla sahip oldum, ifademe ekleyecek başka husus yoktur" diyerek beyanına son verdi.

Hakim karşısında savunma yapan sanık Abdurkadir Ö., "Dinlenen gizli tanığın beyanları doğru değildir. Zira ben Kocaeli’ye 2015 yılında tayin oldum, bu tarihten önce Körfez ve Hereke’de bulunmadım. Tanığın sözünü ettiği otel ve kafenin nerede olduğunu bilmem. Gerekirse 10 yıldan uzun süredir kullanmakta olduğun telefonuma ait sinyal bilgileri araştırılabilir" diyerek tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Osman H. ise yaptığı savunmada, "Dinlenen gizli tanığın iddialarını kabul etmiyorum. Ben 2015 öncesinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yaparken 2015 yılında Gebze’ye tayin oldum. Gizli tanığın ifade ettiği gibi hiçbir zaman otele gitmedim. Körfez ilçesine sadece yılda bir veya iki kez denetleme atışları yapıldığında gitmiştim. Onun haricinde Körfez’de dahi bulunmadım. İfadeleri iftira niteliğindedir. Gerekirse varsa tanık ifadesinde geçen otelin kamera kayıtları da araştırılabilir. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerine yer verdi

Tutuklu bulunan diğer sanıklar 21 aydır tutuklu bulunduklarını, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmediklerini ve tahliyelerini talep ettiklerini belirtti.

Sanıkların ve avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti duruşmanın 16 Nisan tarihine ertelenmesine karar verdi.