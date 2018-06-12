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Veteriner hekim başından vurulmuş olarak ölü bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 14:43 | Son Güncelleme

YAKINLARINA 'İNTİHAR ETSEM NE OLUR?' DEMİŞ Bursa'da, hafif ticari aracının içinde pompalı tüfekle intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan veteriner İsmail Erman K.'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.  Yakın arkadaşı, İsmail Erman K.'nin, hayat dolu biri olduğunu belirterek, "Çok seviliyordu.

YAKINLARINA 'İNTİHAR ETSEM NE OLUR?' DEMİŞ
Bursa'da, hafif ticari aracının içinde pompalı tüfekle intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan veteriner İsmail Erman K.'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Yakın arkadaşı, İsmail Erman K.'nin, hayat dolu biri olduğunu belirterek, "Çok seviliyordu. Bir süre önce anne ve babasının gerçek olmadığını, akrabasının yanında büyüdüğünü öğrenince çok üzüldü. Bunu bazı arkadaşlarıyla da paylaştı. Son olarak bağırsaklarından ciddi bir ameliyat geçirdi. Bu da onu, bayağı hırpaladı. Hatta bazı yakınlarına 'İntihar etsem ne olur?' diyordu" dedi.
İsmail Erman K.'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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