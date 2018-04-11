Vezirköprü’de uçurtma şenliği

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde uçurtma şenliği düzenlendi.
Vezirköprü Stadında yapılan şenlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen 250 uçurtma çocuklara dağıtılarak protokol eşliğinde rüzgara bırakıldı.
Polis Haftası kutlama etkinliklerine İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Garnizon Komutanı Üsteğmen Selçuk Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Rıdvan Kesmen, Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melih Çöhce, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve amirleri, sivil toplum örgütlerinin başkanları, siyasi parti temsilcileri, emniyet mensupları ve polisler katıldı.
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