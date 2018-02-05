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Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 08:39 | Son Güncelleme

Germencik’te gece yarısı seyir halinde olan bir motosikleti sürücüsü ve plaksı tespit edilemeyen bir araç çarpıp kaçtı.

Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

Germencik’te gece yarısı seyir halinde olan bir motosikleti sürücüsü ve plaksı tespit edilemeyen bir araç çarpıp kaçtı. Motosikletteki bir kadın iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza gece yarısı Germencik İncirliova çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gece saat 01:30 sıralarında üzerinde plakası bulunmayan bir motosiklet ile Germencik istikametinden İncirliova istikametine seyir halinde olan bir motosikleti sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan bayan yaralandı. Ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis tarafından el konulan olayda ekipler bölgede çalışma yaptı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ve motosikleti çarpıp kaçan araç ve sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

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