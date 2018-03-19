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Vicdansız annenin boğduğu çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 17:21 | Son Güncelleme

Adıyaman’da 45 gün önce öz annesi tarafından hastanede boğularak öldürülmeye çalışılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Olay, yaklaşık 1 buçuk ay önce Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelmişti.

Vicdansız annenin boğduğu çocuk öldü

Adıyaman’da 45 gün önce öz annesi tarafından hastanede boğularak öldürülmeye çalışılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, yaklaşık 1 buçuk ay önce Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelmişti. Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağında ikamet eden Zeynep A., boşandığı eşinden olan 4 yaşındaki kızı Zekiye S.’nin aniden fenalaşması sonucu 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede ilk müdahalesi yapılan Zekiye S., Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Baygınlık ve kusma şikayetiyle hastaneye yatışı yapılan çocuk, iddiaya göre öz annesi Zeynep A., tarafından elbisenin kol kısmı ile boğularak, öldürülmeye çalışıldı. Yaklaşık 15 dakika boyunca nefessiz kalan Zekiye S.’nin kalbi durunca anne Zeynep A. bağırarak sağlık görevlilerinden yardım istedi. Sağlık çalışanlarının yaptığı müdahaleler sonucunda çocuğun kalbi yeniden çalıştırıldı. Tekrardan hayata tutunan fakat beyin ölümü gerçekleşen Zekiye S., yoğun bakım ünitesine alındı.
Yaşanan bu olayın ardından gözaltına alınan anne Zeynep A. ile N.Ç. isimli şahıs sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. N.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürmeye çalışan Zeynep A.’nın yaklaşık 1,5 ay önce Mardin’den Adıyaman Adliyesine atandığı, memur olarak 45 gündür Adıyaman Adliyesinde görev yaptığı ve yaklaşık birkaç gün önce ise Ankara’ya tayininin çıktığı öğrenildi.

45 gün hayatta kalabildi
Beyin ölümü gerçekleşen ve yaklaşık 1 buçuk ay hastanede yoğun bakım ünitesine bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Zekiye S., 45 günün sonunda yaşamını yitirdi. Çocuk Yoğun Bakım Servisinden alınan cenaze hastanenin morguna kaldırıldı. Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına konuyla ilgili bilgi verildi. Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri otopsi için morga geldi. Yapılan otopsi sonrasında çocuğun nereye defnedileceği kararını babasının vereceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Vicdansız annenin boğduğu çocuk öldü

Vicdansız annenin boğduğu çocuk öldü

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