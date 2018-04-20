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Vicdansız kaçakçıların son marifeti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:47 | Son Güncelleme

Türkgözü Gümrük Kapısı’nda gümrük muhafaza ekipleri, bir otomobilin motoruna sıkıştırılmış vaziyette iki canlı dana ele geçirdi.Her tür hayvanı ülkemize yasa dışı yollardan getirmeye çalışan kaçakçıların acımasızlıkları gümrük muhafaza personelini hayrete düşürüyor.

Türkgözü Gümrük Kapısı’nda gümrük muhafaza ekipleri, bir otomobilin motoruna sıkıştırılmış vaziyette iki canlı dana ele geçirdi.
Her tür hayvanı ülkemize yasa dışı yollardan getirmeye çalışan kaçakçıların acımasızlıkları gümrük muhafaza personelini hayrete düşürüyor. Türkgözü Gümrük Kapısı’nda meydana gelen son olayda, Gürcistan’dan ülkeye giriş yapmak isteyen bir otomobilin giriş kayıt ve pasaport işlemleri sırasında sürücü S.B.’nin aceleci ve şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine araç, gümrük muhafaza personelince X-ray cihazına sevk edildi. Yapılan taramada aracın motor kısmında şüpheli bir yoğunluk olduğu fark edildi ve aramada motor silindir kapağının üzerinde yer alan plastik muhafazanın hareket ettiği görüldü. Gümrük muhafaza personelince plastik muhafaza açıldığında aracın motor kısmının küçültüldüğü ve oluşturulan özel bölmede ayakları bağlanmış vaziyette bir hayvan saklandığı ortaya çıkarıldı. Bölmeden çıkarıldığında hayvanın dana olduğu ve daracık alana başka bir yavrunun daha gizlendiği anlaşıldı. İvedilikle tahliye edilen hayvanların bağlı olan ayakları ve ağızları çözüldüğünde sıcaklık nedeniyle zor nefes aldıkları fark edilerek gerekli müdahalede bulunuldu. Ayrıca Posof Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne haber verildi. Bölge Amirliğine getirilen yavrular, yetkililer gelene kadar beslendi.
Olay hakkında bilgilendirilen Posof Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat üzerine özel tertibat bulunan araç alıkonuldu ve şahıs hakkında Posof Cumhuriyet Başsavcılığına 5607 Sayılı Kanun’a muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.

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