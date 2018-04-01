Vicdansız sürücü kediye çarpıp kaçtı

Karaman’da bir aracın çarpması sonucu yaralanan kedinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Olay, dün akşam İmaret Mahallesi 167. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kediye plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralanan ve acı içinde yolun ortasında kıvranan kediyi gören duyarlı vatandaşlar, önce kediyi kaldırıma aldı, daha sonra durumu polis ve Karaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

Olayı gören bir vatandaş, otomobilin önce kediye, daha sonra da bir yayaya çarptığını, sürücünün geri dönerek yaralı şahsı alıp olay yerinden uzaklaştığını iddia etti. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekibi, yaptığı araştırmada Karaman’da bulunan hastanelerin hiçbirisine kaza sonrası bir yaralının gelmediğini belirledi. Polis, bir süre olay yerinde bekledikten sonra ayrıldı. Karaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden gelen görevli ise, arka ayağı kırık olduğu için acı çeken kediyi tedavisi yapılmak üzere hayvan barınağına götürdü.

Vatandaşlar, kediye çarpıp kaçan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.