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Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 16:36 | Son Güncelleme

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaşayan Safiye A.(66) kendisini dövdüğünü ileri sürdüğü oğlu ve gelininden şikayetçi oldu.

Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

Eskipazar ilçesinde yaşayan Safiye A., boşanma aşamasında olduğu kendisine şiddet uygulayan eşine verilen 2 ay evden uzaklaştırma cezası ve koruma kararının ardından evine gitti. Safiye A. evine gittiğinde oğlu İ.A. ve gelini D.A. tarafından darp edildiğini iddia ederek, jandarmayı ve küçük oğlu M.A.'yı arayıp yardım istedi. DHA'nın haberine göre, ambulansla hastaneye götürülen Safiye A., darp raporu aldıktan sonra oğlu ve gelininden şikayetçi oldu. Bacaklarında ve kollarında morarma bulunan Safiye A. küçük oğlu M.A.'nın yanına yerleşti.

'DEVLET BANA SAHİP ÇIKSIN'

Oğlu ve gelini hakkında şikayetçi olan Safiye A., "Eşime uzaklaştırma cezası sonrası hakim bana 'evine girebilirsin' dedi. Bu eve emek verdim, bu evde yaşamak istiyorum. Ellerinde sopalarla bana giriştiler. Cankurtaran yok mu? diye bağırdım. Jandarmayı aradım. Daha sonra küçük oğlum M.A.'yı aradım. Kollarımda ve bacaklarımda morarma var. Çok vurmuşlar. Devlet bana sahip çıksın. Yeter artık. Oğlum zor geçiniyor. Eşi, 2 çocuğu var. Nasıl baksın bana?" dedi.

SAFİYE

M.A. ise, "Annem o eve girmeyecekmiş, o ev onlarınmış. Annemin hiçbir bağlantısı yokmuş. Babam boşanmış sözde. Boşanma davası devam ediyor" diye konuştu.

DHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Akpliler şimdi çıkar, oğlu gelini chpli fetöcü, terörist derler
BU DÜNYADA ANALAR KADAR KUTSAL HİÇBİRŞEY YOKTUR ADİ HERİF BİN SENE SIRTINDA TAŞISAN ANNENİN SENDE OLAN BİR GÜNLÜK HAKKINI BİLE ÖDEYEMEZSİN
akpliler çıkar oğluyla gelinini kazığa otutturuz korkma sen
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