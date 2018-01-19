Villa, alev alev yandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de boş bir villa, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Güzelbahçe Mahallesi'nde bir villadan, akşam saatlerinde alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti, önlem amacıyla villanın elektriği kesildi. Yükselen alevler gökyüzünü aydınlatırken, yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kullanılmaz hale gelen villanın boş olduğu belirtilirken, yangının nasıl çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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