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Villa baskınında polise pitbull engeli

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 17:10 | Son Güncelleme

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin sabah saatlerinde Büyükçekmece'de 5 kişinin gözaltına alındığı iki lüks villaya düzenlendiği operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

Villa baskınında polise pitbull engeli

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA)
İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin sabah saatlerinde Büyükçekmece'de 5 kişinin gözaltına alındığı iki lüks villaya düzenlendiği operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin villanın girişinde bulunan demir parmaklıkları keseceği sırada villada bulunan pitbull cinsi köpek giriş kapısının önünde durduğu görülüyor. Kapıdan geçen polis ekiplerinin villanın çevresinde güvenlik önlemi alarak koçbaşı yardımıyla kapıyı kırmaya çalıştığı görüntülendi. Kapı ile bir süre uğraşan polis ekipleri açılmayınca villanın bir camını kırarak içeriye girdi. Polis ekipleri villanın farklı odalarında uyuşturucu seraları ile karşılaşması saniye saniye görüntülere yansıdı.

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Villa baskınında polise pitbull engeli

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