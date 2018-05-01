HABER

Villadan altını çalan hırsız, sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, girdiği villadan 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 35 yaşındaki Ö.A.

Villadan altını çalan hırsız, sahte kimlikle yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, girdiği villadan 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 35 yaşındaki Ö.A. yakalandı. Sahte kimlik kullanan Ö.A.'nın daha önce işlediği suçlardan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.
Derince Mersincik Mahallesi'nde bulunan bir villaya 24 Nisan'da giren hırsız, 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mobese ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Körfez Hereke'de oturduğu belirlenen Ö.A. takibe alındı. Ö.A, D-100 Karayolu Şirinyalı mevkiinde motosikletle seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Ö.A.'nın kullandığı motosiklet plakasının da başka bir araçtan çalındığı tespit edilirken, üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Daha önce işlediği suçlardan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlenen Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI

Villadan altını çalan hırsız, sahte kimlikle yakalandı

Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!
Aşkları önce tez ardından belgesel oldu!Aşkları önce tez ardından belgesel oldu!
Meral Akşener'den suikast açıklamasıMeral Akşener'den suikast açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum'da mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği iddiası ortalığı karıştırdı

Çorum'da mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği iddiası ortalığı karıştırdı

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

İstanbullu adalara akın etti! Kuyruk uzadıkça uzadı

İstanbullu adalara akın etti! Kuyruk uzadıkça uzadı

Öğrencisine attığı çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı

Öğrencisine attığı çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı

Yaşasın 1 Mayıs! Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi Bayramı

Yaşasın 1 Mayıs! Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi Bayramı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.