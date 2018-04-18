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Vinç direği bir işçinin üstüne düştü (1) 

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 12:59 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA  Sancaktepe Emek Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan cami inşaatında, vincin direği işçinin üstüne düştü.

Vinç direği bir işçinin üstüne düştü (1) 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Sancaktepe Emek Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan cami inşaatında, vincin direği işçinin üstüne düştü. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri vinç direğinin altında kalan işçiyi kurtarmaya çalışıyor.

Vinç direği bir işçinin üstüne düştü (1) Vinç direği bir işçinin üstüne düştü (1) Vinç direği bir işçinin üstüne düştü (1)

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