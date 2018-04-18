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Vinç direği bir işçinin üzerine düştü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 12:57 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Sancaktepe Emek Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan cami inşaatında, vincin direği işçinin üzerine düştü.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Sancaktepe Emek Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan cami inşaatında, vincin direği işçinin üzerine düştü. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri vinç direğinin altında kalan işçiyi kurtarmaya çalışıyor.

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