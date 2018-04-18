Vinç, işçilerin kaldığı konteynerin üzerine devrildi: 1 yaralı

Sancaktepe’de bir cami inşaatında kullanılan vinç, işçilerin kaldığı konteynerin üzerine devrildi. Kazada bir işçi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Sancaktepe Baraj Yolcu Caddesinde bulunan bir cami inşaatında meydana geldi. İnşaatta kullanılan vinç, işçilerin kaldığı konteynerin üzerinde devrildi. Kaza sırasında konteyner üzerinde çalışan bir işçi, yaralandı.
Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yaralı işçiyi konteyner üzerinden indirerek ambulansla hastaneye gönderdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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