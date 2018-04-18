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Vinç üst geçidi devirdi, metro seferleri durdu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 20:06 | Son Güncelleme

İzmir Metrosu’nun Sanayi ve Bölge durakları arasında yaya üst geçidi, bir vincin çarpması sonucu metro yaylarının üzerine çöktü.

İzmir Metrosu’nun Sanayi ve Bölge durakları arasında yaya üst geçidi, bir vincin çarpması sonucu metro yaylarının üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, üst geçitten kopan parçalar sebebiyle seferler durduruldu.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İzmir’in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosu’nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasında bulunan Üniversite Caddesi’ndeki yaya üst geçidi, altından geçen İlker B.’nin kontrolündeki vincin çarpmasıyla çöktü. Çarpmanın etkisiyle, üst geçidin bir bölümü metro hattının üstüne diğer bölümü ise yola çökerken olay sırasında hatta metro aracı bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kaza nedeniyle Sanayi Durağından Evka 3’e kadar olan bölümdeki metro seferleri durduruldu. İş çıkış saati olması nedeniyle metro ve otobüs duruklarında kalabalıklar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Metro seferleri durdu
İzmir Metrosu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sanayi-Bölge istasyonları arasındaki yaya üst geçişinden tren hattına düşen parçalar nedeniyle Sanayi Evka 3 arası 18.00’den buyana işletim yapılamıyor. Bu araya otobüs seferleri kondu. Seferler Sanayi-F.Altay arası sürüyor. Bilgilendirmeyi sürdüreceğiz." denildi.

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