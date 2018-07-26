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Vinç yüklü TIR devrildi, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan yol kapandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 21:36 | Son Güncelleme

YOL TRAFİĞE AÇILDI Edirne'nin Keşan ilçesinde vinç yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu kapanan Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan Keşan-İpsala karayolunun sınır kapısına gidiş yönü, TIR ile vinçin iş makineleriyle yol kenarına alınmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Vinç yüklü TIR devrildi, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan yol kapandı (2)

YOL TRAFİĞE AÇILDI
Edirne'nin Keşan ilçesinde vinç yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu kapanan Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan Keşan-İpsala karayolunun sınır kapısına gidiş yönü, TIR ile vinçin iş makineleriyle yol kenarına alınmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Trafiğin, Keşan-İpsala karayolunun 10'uncu kilometresinde yaklaşık 300 metre boyunca polis tarafından kontrollü olarak tek şeritten verildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Vinç yüklü TIR devrildi, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan yol kapandı (2)Vinç yüklü TIR devrildi, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan yol kapandı (2)Vinç yüklü TIR devrildi, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan yol kapandı (2)

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