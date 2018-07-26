Vinç yüklü TIR devrildi, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan yol kapandı (2)

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde vinç yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu kapanan Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan Keşan-İpsala karayolunun sınır kapısına gidiş yönü, TIR ile vinçin iş makineleriyle yol kenarına alınmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Trafiğin, Keşan-İpsala karayolunun 10'uncu kilometresinde yaklaşık 300 metre boyunca polis tarafından kontrollü olarak tek şeritten verildiği belirtildi.

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