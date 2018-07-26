Vinç yüklü TIR devrildi, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan yol kapandı (2)

YOL TRAFİĞE AÇILDI
Edirne'nin Keşan ilçesinde vinç yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu kapanan Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan Keşan-İpsala karayolunun sınır kapısına gidiş yönü, TIR ile vinçin iş makineleriyle yol kenarına alınmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Trafiğin, Keşan-İpsala karayolunun 10'uncu kilometresinde yaklaşık 300 metre boyunca polis tarafından kontrollü olarak tek şeritten verildiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Komşusunun ineğine tecavüz ederken yakalandı! Savunması şoke etti
Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım! Meral Akşener'e bomba gönderme
Putin'le görüşen Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'a manidar mesaj
Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım
Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı
Konya’da korkunç olay! Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını taciz etmiş
ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli
Hollywood'un bilmediğiniz yüzü
Bedelli askerlik için satılık inek, at, traktör!
Okuyucu Yorumları 0 yorum