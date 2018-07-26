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Vinç yüklü TIR devrildi, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan yol kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 19:14 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde vinç yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan Keşan-İpsala karayolu sınır kapısına gidiş yönünde kapandı.Ulaşım, kavşaktan karşı şeride tek yönden kontrollü sağlanıyor.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde vinç yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan Keşan-İpsala karayolu sınır kapısına gidiş yönünde kapandı.Ulaşım, kavşaktan karşı şeride tek yönden kontrollü sağlanıyor.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Keşan-İpsala karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Keşan'dan İpsala yönüne giden Abdurrahman Özsarı (34) yönetimindeki 33 CCS 17 çekici, 33 BRD 76 dorse plakalı vinç yüklü TIR, yolun 10'uncu kilometresindeki kavşaktan geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Sürücü Özsarı, kazayı yara almadan atlatırken, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan uluslararası karayolu, İpsala Sınır Kapısı'na gidiş yönünde trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemi alarak, trafiği kavşak içerisinden karşı şeride tek yönden kontrollü sağlıyor. Olay yerine çağrılan vinçle TIR'ın çekilmesinin ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

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Vinç yüklü TIR devrildi, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan yol kapandıVinç yüklü TIR devrildi, Türkiye'yi Yunanistan'a bağlayan yol kapandı
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