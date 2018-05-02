Viraja hızlı giren otomobil takla attı: 4 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, viraja girerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı D-100 Karayolu Kuruçeşme Yeni Mahalle girişinde meydana geldi. Şevket Aydoğan yönetimindeki 41 SF 476 plakalı otomobil viraja hızlı girmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp takla attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Şevket Aydoğan, Efkan İlter, Emre Özdemir ve Ozan Kelekli'yi araçtan çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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