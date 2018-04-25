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Virajı alamayan at arabası park halindeki kamyonete çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 14:58 | Son Güncelleme

Nevşehir’de virajı alamayan at arabasının park halindeki kamyonete çarptı.

Virajı alamayan at arabası park halindeki kamyonete çarptı

Nevşehir’de virajı alamayan at arabasının park halindeki kamyonete çarptı. Kaza anı bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çat kasabasında geçimini at arabasıyla çevrede bulunan boş şişeleri toplayarak sağlayan Ercan Üzgü kontrolündeki at arabası, hızını alamayınca park halindeki kamyonete çarptı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Ercan Üzgü ve yanında bulunan kadın çarpışma sonrasında kısa süreli bir şok yaşadı. Çarpışma anında ortaya çıkan gürültü sonrasında ise çevredeki vatandaşlar Ercan Üzgü ve yanındaki kadına yardıma koştu.
Kazada yara almayan Ercan Üzgü, at arabasını sürerek yoluna devam etti.

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