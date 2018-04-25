Batman kent merkezinde virajı alamayan hafif ticari araç takla attı.

Edinilen bilgilere göre kaza Şevket Başak Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 72 EK 408 plakalı hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada araç yan yatarken, sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kaza yaparak kaldırım üzerine düşen pikap ise çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.



