Virajı alamayan minibüs yan yattı

Bursa’nın dağ ilçeleriyle ulaşımı sağlan Orhaneli yolu üzerinde yağmur sebebiyle yaşanan 2 farklı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa - Orhaneli yolu üzerinde seyreden 16 JRC 82 plakalı minibüs, yağmur sebebiyle kaygan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi yolun kenarına devrildi. Araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi.

Bir diğer kaza ise Doğancı Barajı Mevkiinde meydana geldi. Islak yolda kayan iki araç çarpıştı. Araç sürücüleri hafif şekilde yaralandı. Her iki kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.