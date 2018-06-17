Virajı alamayan otomobil, 50 metre derinliğindeki bahçeye uçtu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da virajı alamayan otomobil, yol kenarında bulunan 50 metre derinliğindeki bahçeye uçtu. Sürücü yaralanırken, otomobilin içerisinde boş bira kutuları bulundu.
Kaza, Elazığ'ın Harput karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. 23 EB 930 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan 50 metrelik bahçeye uçtu. Bahçe sahiplerinin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralanırken, yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin araç içerisinde yaptığı araştırmada boş bira kutuları bulunurken, bahçeye uçan otomobil vinç aracılığıyla bahçeden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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