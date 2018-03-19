Kastamonu’nun Küre ilçesinde virajı alamayan otomobil bariyerlere saplandı. Hurdaya dönün araçta sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Küre karayolunun 2. kilometresinde B.K. idaresindeki 34 LD 3229 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil ağır hasar alırken sürücü B.K. ise, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza yapan otomobil, çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekildi.
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