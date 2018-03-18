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Virajı alamayan otomobil takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 18:25 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobilin takla atması sonucu ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 FS 609 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Baraj yolunda sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

Virajı alamayan otomobil takla attı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı otomobilin takla atması sonucu ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 FS 609 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Baraj yolunda sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobil, olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Virajı alamayan otomobil takla attı

Virajı alamayan otomobil takla attı

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