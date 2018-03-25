Virajı alamayan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde virajı alamayan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Gece saatlerinde meydana gelen kaza ise gün ağardıktan sonra yoldan geçenler tarafından fark edildi.
Kaza, Kula-Alaşehir karayolunda meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada, Hüseyin Uyar yönetimindeki 45 Z 3650 plakalı otomobil, Selce Mahallesi mevkiinde virajı alamayarak yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kaza sonrası aracında sıkışan sürücünün telefonunun da otomobilden fırladığı ortaya çıktı. Kaza yapan otomobili ise sabah gün ağardığında yoldan geçen sürücüler görüp durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Uyar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Hüseyin Uyar’ın akşam saatlerinde Kula’daki arkadaşının yanından ayrılarak ikamet ettiği Alaşehir’in Tepeköy Mahallesine doğru yola çıktığı öğrenildi.
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