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Virajı alamayan tır devrildi

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 18:51 | Son Güncelleme 29 dakika önce

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHAEsenyurt'ta virajını alamayan TIR devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay saat 17.00 sıralarında Hadımköy TEM Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre;seyir halindeki TIR alt geçit çıkışında virajı alamayarak yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hafif yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu'nda yoğun trafik oluştu. Devrilen TIR olay yerine gelen vinç ile kaldırıldı.

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