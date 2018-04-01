Virajı alamayınca dağa çarparak durabildi

Erzurum’un Aşkale İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Aşkale ABS Fabrikası mevkiindeki bölünmüş yolda meydana geldi. Aşkale’den Erzurum istikametine seyir halinde olan T.K. yönetiminde ki 25 EA 470 Plakalı otomobil bölünmüş yola girişte uyarı levhalarına dikkat etmeyince hızını azaltmayarak viraja girdi. Sürücü T.K. nin dikkatsizliği ve hızı yüzünden virajda savrulan otomobil yolun karşısındaki dağa çarparak durabildi.
Kaza esnasında tek şeritli yolda karşıdan gelen herhangi bir araç olmaması ve kazada can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
Otomobil sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken araçta maddi hasar oluştu.
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