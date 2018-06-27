Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, öğleden sonra Viranşehir- Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresindeki Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakası öğrenilmeyen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçlarda bulunan Ferhat Tangüneş, Gökhan Aral, İbrahim Akçay, Abdullah Vural ve Ferhat Tangüneş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Akçay, Abdullah Vural ve Ferhat Tangüneş doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin cesetleri otopsi için morga konuldu. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtilti.
DHA
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