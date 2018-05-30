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Viranşehir'de 3 kişinin öldüğü kavgaya 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 15:20 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili Elazığ ve Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen operasyonlarla 12 kişi gözaltına alındı.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili Elazığ ve Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen operasyonlarla 12 kişi gözaltına alındı. Viranşehir ilçesi Yeni Mahalle'de oturan, düğünlerde davul çalarak geçimini sağlayan Dolaş ve Kırmızı aileleri arasında geçen ay, kadın ve çocuklar kavga etti. İki aile arasında bu nedenle gerginlik yaşanırken, taraflar geçen cuma günü yine karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Ahmet, Sabri ve Şeyhmus Kırmızı öldü, Hacı, Sait ve İbrahim Halil Kırmızı ise yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak şüphelilerin Adıyaman'ın Kahta ilçesi ile Elazığ'a kaçtıklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonla 12 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'ya getirilen şüpheliler Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontörlünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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