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Viranşehir'de 3 kişinin öldüğü kavgaya 12 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 11:39 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili Elazığ ve Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 12 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Viranşehir'de 3 kişinin öldüğü kavgaya 12 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili Elazığ ve Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 12 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Viranşehir Yeni Mahalle'de oturan, düğünlerde davul çalarak geçimini sağlayan Dolaş ve Kırmızı ailelerinin kadın ve çocukları geçen ay kavga etti. İki aile arasında bu nedenle gerginlik yaşanırken, taraflar geçen Cuma günü yine karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Ahmet, Sabri ve Şeyhmus Kırmızı öldü, Hacı, Sait ve İbrahim Halil Kırmızı ise yaralandı. Yaşanan olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayete karışan şüphelilerin Adıyaman'ın Kahta ilçesi ile Elazığ'a kaçtıklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonla 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemi arasında adliyeye çıkarılan 12 şüpheli, 'Ateşli silahla kasten adam öldürmek' suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Viranşehir'de 3 kişinin öldüğü kavgaya 12 tutuklama

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