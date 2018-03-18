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Viranşehir’de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 15:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında yaşanan arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Göksu Mahallesi’nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri arasında kavga çıktı.

Viranşehir’de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında yaşanan arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Göksu Mahallesi’nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 43 yaşındaki Basri Türk, ağır bir şekilde yaralandı. Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 adet av tüfeği ve 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, tüfeğin kim tarafından ateşlendiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Viranşehir’de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Viranşehir’de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Viranşehir’de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

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