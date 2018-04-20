Viranşehir’de Elektrik Çarpması: 2 Ağır Yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 10:30 sularında Viranşehir İlçesine bağlı Elgün Mahallesinde meydana geldi.

İdiaya göre, yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan Mehmet ve Ahmet Ş. ağır yaralandı. Elektrik çarpması sonrasında ağır yaralanan Mehmet ve Ahmet Ş. 112 Acil Servis ambulans ile Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılara burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.