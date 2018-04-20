HABER

Viranşehir’de Elektrik Çarpması: 2 Ağır Yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 13:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay saat 10:30 sularında Viranşehir İlçesine bağlı Elgün Mahallesinde meydana geldi.İdiaya göre, yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan Mehmet ve Ahmet Ş.

Viranşehir’de Elektrik Çarpması: 2 Ağır Yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 10:30 sularında Viranşehir İlçesine bağlı Elgün Mahallesinde meydana geldi.
İdiaya göre, yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan Mehmet ve Ahmet Ş. ağır yaralandı. Elektrik çarpması sonrasında ağır yaralanan Mehmet ve Ahmet Ş. 112 Acil Servis ambulans ile Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılara burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Viranşehir’de Elektrik Çarpması: 2 Ağır Yaralı

Köprüde zincirleme kaza! Trafik durduKöprüde zincirleme kaza! Trafik durdu
Otomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattıOtomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattı
Okuyan'a Ülkü Ocakları'ndan çok sert yanıtOkuyan'a Ülkü Ocakları'ndan çok sert yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.