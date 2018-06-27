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Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Viranşehir- Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresindeki Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakası öğrenilmeyen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçlarda bulunan Ferhat Tangüneş, Gökhan Aral, İbrahim Akçay, Abdullah Vural ve Ferhat Tangüneş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Akçay, Abdullah Vural ve Ferhat Tangüneş doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin cesetleri otopsi için morga konuldu. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtilti.

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Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

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