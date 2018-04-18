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Viranşehir’de jandarmadan terör operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.Viranşehir İlçe Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen şafak operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
Viranşehir İlçe Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen şafak operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Kışla, Emiroğlu, Arıtır, Görümlü ve Yenişehir mahallelerinde gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan şahıslarla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Şahısların sorguların tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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