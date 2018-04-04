Viranşehir’de kaçak elektriği önleyen 55 pano tahrip edildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde son 8 ay içerisinde kaçağı önlemek amacıyla kurulan 55 adet pano kırılarak kullanılamaz hale getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Hizmet Kalitesi Yönetmeliğine uygun biçimde sürdürülen ve kaçak elektrik kullanımını önleyen çalışmalar kapsamında, Dicle Elektrik Dağıtım Ar-Ge merkezi tarafından bölge şartlarına uygun panolar geliştirildi. Kısa adı ASOP olan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarından onlarcası şirketin dağıtım bölgesindeki il ve ilçelere monte edildi. Yer altına alınan enerji şebekesine entegre edilen panoların kurulduğu yerlerde kaçak elektrik tüketiminde düşüş yaşanırken, enerji kalitesi arttı, kesintilere en aza indi. Tükettiği elektriğin bedelini düzenli ödeyen aboneleri memnun eden bu uygulamaya rağmen iddiaya göre kaçak elektrik tüketmekte ısrar edenler ise bu panoları hedef alarak tahrip etti.

Viranşehir ilçesinde 2017 yılının Ağustos ayından bu yana geçen 8 aylık süre içerisinde Dicle Elektrik Dağıtım tarafından kurulan 55 adet Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda kırılarak ve yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Bu panolardan enerji alan mahallelerde yaşayan çok sayıda kişiyi mağdur eden saldırıların faillerinin yakalanması için Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri adli mercilere gerekli başvuruları yaptı.

Panoları tahrip eden faillerin henüz ortaya çıkarılamadığı belirtildi.