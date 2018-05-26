Viranşehir'de kavgada ölen 3 kişi toprağa verildi, sahurda davul çalınmadı

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, geçen ay çocuklarının tartışması nedeniyle aralarında husumet oluşan akraba iki ailenin dünkü silahlı kavgasında ölen Ahmet Kırmızı (45), oğlu Şeyhmus Kırmızı (25) ve kuzeni Sabri Kırmızı'nın (38) cenazeleri, yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi. Davulculuk yapan aileler arasındaki olay nedeniyle ilçede sahurda davul çalınmadı. Viranşehir'e bağlı Yeni Mahalle'de oturan ve düğünlerde davul çalan Kırmızı Ailesi'ne mensup akrabalar arasında geçen ay çocuklarının kavgası nedeniyle husumet başladı. Dün taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, henüz kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Sait (60), İbrahim Halil (33), Şeyhmus, Ahmet, Sabri ve Hacı Kırmızı (48) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Polis tarafları ayırırken, sağlık görevlileri ise yaralıları ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Ahmet, Sabri ve Şeyhmus Kırmızı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ilçeye getirilerek, Yenişehir Mahallesi'ndeki mezarlıkta tören düzenlendi. Ahmet, Sabri ve Şeyhmus Kırmızı'nın cenazeleri, mezarlıkta kıldırılan cenaze namazlarının ardından yan yana toprağa verildi. Bu arada, davulculuk yapan aileler arasındaki olay nedeniyle ilçede sahurda davul çalınmadı.

