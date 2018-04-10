Viranşehir’de Polis Haftası törenle kutlandı

Viranşehir ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 173’nci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Viranşehir ilçesindeki kutlamalar İlçe Emniyet Müdürü Kılıç Aslan’ın kaymakamlık önündeki Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Emniyet Müdürü kılıç Aslan ve beraberindekiler Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit’i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından kaymakamlık konferans salonunda başarılı polislere belgeleri verildi. Buradaki programın ardından bir otelde polislere ile gelen misafirlere yemek ikram edildi. Burada bir konuşma yapan Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu 1845 yılından bugüne kadar edindiği tarihi birikimle her geçen gün gelişerek ve kendini yenileyerek toplumun huzur ve güvenliğini, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlama, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesini koruma gibi çok önemli ve hayati görevler üstlendiğini belirtti. Viranşehir’in asayiş, huzur ve güvenliğinden sorumlu olan Viranşehir Polis Teşkilatının görev ve misyonunun, Atatürk ilke ve inkılapları ile Cumhuriyet ve niteliklerine sahip çıkmak olduğunu kaydeden Kaymakam Çimşit, "Sizin göreviniz çağdaş değerlerde insan hak ve özgürlükleri ile anayasal demokratik hukuk düzenini korumaktır. Sizler, Türk milletinin, devletinin düşmanı olan hain unsurları etkisiz hale getirmek, Viranşehir’de yaşayan, halkımızla ziyarete gelen misafirlerimizin güvenliğini tam anlamıyla sağlamak, suçun işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almaktır.Buna rağmen suç işlenmiş ise ceza adaletini sağlamak amacıyla suç delillerini ve faillerini tespit ederek yakalamak ve adalete teslim etmek üzere fedakarca çalıştığınızı biliyoruz. Bu vesileyle tüm polislerin günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Törene, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, Emniyet Müdürü Kılıç Aslan, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ,Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Şık, Aslan Çiftçi, Halef Kete, CHP İlçe Başkanı Remzi Taylan, MHP İlçe Başkanı Yasin Haşimi, sivil toplum kuruluşlar ve polisler katıldı.