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Viranşehir’de tefeci operasyonuna 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 21:44 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Viranşehir’de tefeci operasyonuna 5 tutuklama

VİRANŞEHİR(Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, haksız kazanç sağlayan tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve işyerlerine baskın yapan polis tefecilere borçlanan mağdurlardan alınan çok sayıda senet, tapu, kredi kartları için kullanılan POS cihazı ele geçirirken, 5 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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