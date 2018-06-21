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Viranşehir'de terör propagandasına 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden Suriye uyruklu Hoger Abbas çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden Suriye uyruklu Hoger Abbas çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medya hesaplarında terör örgütü propağandası yaptıkları iddiasıyla Salı günü Hürriyet, Yenişehir, Arıtır ve Nergizli mahallelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu Hoger Abbas, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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