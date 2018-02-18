Vites kolundaki zuladan 2 tabanca çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekipleri, kovalamaca sonucu durdurdukları otomobilin vites kolu boşluğundaki 'zula' denilen gizli bölmede, 2 ruhsatsız tabanca buldu.
Yüreğir Otogarı çevresinde 01 B 5402 plakalı otomobilin sürücüsü, 'yol verme' yüzünden tartıştığı başka bir otomobilin sürücüsünü silah gösterip tehdit etti. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, kovalamaca sonucu otomobili durdurdu. Polis, araç içinde yaptığı detaylı aramada vites kolu boşluğundaki gizli bölmede, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 2 fişek ele geçirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!
4 yaşındaki küçük kızın tecavüze uğradığı olayda aileyi çileden çıkaran gelişme!
İstanbul'da bu sabah! Çorbacıda silahlar konuştu: yaralılar var!
ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!
Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı
Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!
Meral Akşener meydan okudu: Hadi yüreğiniz yetiyorsa...
Köpek dövüştürücülüğünde kan donduran ayrıntılar! 50 bin TL'ye kadar bahis
Türkiye'de geliştirildi! Erik dalı oynayan, çay demleyen, mangal yakan robot
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
Okuyucu Yorumları 0 yorum