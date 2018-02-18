Vites kolundaki zuladan 2 tabanca çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekipleri, kovalamaca sonucu durdurdukları otomobilin vites kolu boşluğundaki 'zula' denilen gizli bölmede, 2 ruhsatsız tabanca buldu. Yüreğir Otogarı çevresinde 01 B 5402 plakalı otomobilin sürücüsü, 'yol verme' yüzünden tartıştığı başka bir otomobilin sürücüsünü silah gösterip tehdit etti. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, kovalamaca sonucu otomobili durdurdu. Polis, araç içinde yaptığı detaylı aramada vites kolu boşluğundaki gizli bölmede, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 2 fişek ele geçirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.