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Viyadükten atlayan kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

  GAZİOSMANPAŞA'DA viyadükten atlayarak intihar eden kişi hayatını kaybetti.  Olay saat 10.00 sıralarında Hekimsuyu Caddesi Sultangazi istikametinde meydana geldi.

Viyadükten atlayan kişi hayatını kaybetti

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)
GAZİOSMANPAŞA'DA viyadükten atlayarak intihar eden kişi hayatını kaybetti.
Olay saat 10.00 sıralarında Hekimsuyu Caddesi Sultangazi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi TEM otoyolu üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa Viyadüğü'nden atlayarak intihar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri cadde üzerinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek incelemede bulundu. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik cesedin olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
Polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

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Viyadükten atlayan kişi hayatını kaybettiViyadükten atlayan kişi hayatını kaybetti

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