Voleybolcu öğrencilerin minibüsü devrildi: 13 yaralı

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA) - MUŞ’ta, hafta sonu yapılacak voleybol turnuvası için Diyarbakır’dan gelen ortaokul öğrencilerinin taşındığı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajda devrildi. Kazada 11 ortaokul öğrencisi ile 2 antrenör yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Muş-Kulp yolu üzerindeki Kurtuluş mezrası yakınlarında meydana geldi. Muş’ta hafta sonu yapılacak 'Küçükler Voleybol Turnuvası' için Diyarbakır’dan gelen öğrencileri taşıyan Tuncay Buluş, yönetimindeki 21 TD 832 plakalı minibüsle virajı alamayıp, devrildi. Kazada, Diyarbakır Çelebi Eser Ortaokulu'nun kız voleybol takımından 11 öğrenci ile 2 antrenör yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 13 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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