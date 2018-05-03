HABER

Voleybolcu öğrencilerin minibüsü devrildi: 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 18:15 | Son Güncelleme

MUŞ’ta, hafta sonu yapılacak voleybol turnuvası için Diyarbakır’dan gelen ortaokul öğrencilerinin taşındığı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajda devrildi.

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA) - MUŞ’ta, hafta sonu yapılacak voleybol turnuvası için Diyarbakır’dan gelen ortaokul öğrencilerinin taşındığı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajda devrildi. Kazada 11 ortaokul öğrencisi ile 2 antrenör yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Muş-Kulp yolu üzerindeki Kurtuluş mezrası yakınlarında meydana geldi. Muş’ta hafta sonu yapılacak 'Küçükler Voleybol Turnuvası' için Diyarbakır’dan gelen öğrencileri taşıyan Tuncay Buluş, yönetimindeki 21 TD 832 plakalı minibüsle virajı alamayıp, devrildi. Kazada, Diyarbakır Çelebi Eser Ortaokulu'nun kız voleybol takımından 11 öğrenci ile 2 antrenör yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 13 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı adayıİşte Deniz Baykal'ın Cumhurbaşkanı adayı
Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan ettiTüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti
Muharrem İnce suskunluğunu bozdu!Muharrem İnce suskunluğunu bozdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller! Erdoğan'ın talimatına uymadılar!

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...

İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...

Üniversitede "Kakava ateşi" erken yandı

Üniversitede "Kakava ateşi" erken yandı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...

Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

Tacizcisine hayatının şokunu yaşattı

Tacizcisine hayatının şokunu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.