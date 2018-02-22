Volkan Konak“Benle alakası yok olayın”

Ünlü şarkıcı Volkan Konak’a, İstanbul Ataşehir’de sahne aldığı barda, "Sen vatan hainisin" diyen bir kişi ateş açıldığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. “Olayın benimle alakası yok” dedi.

Ataşehir’de, Volkan Konak’ın sahne aldığı eğlence mekanına silahla girmeye çalıştığı iddia edilen bir kişi, özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilmesinin ardından Volkan Konak’tan ilk açıklama geldi.

Ünlü şarkıcı Volkan Konak olaydan haberinin bile olmadığını belirterek “Benle alakası yok, alkollü olan mekanlarda olur bu. Ben zaten sahnedeydim, haberim bile yok. O yüzden sorun yok. İşgüzar arkadaşlar böyle bir metin yazmış bilmiyorum ama. Böyle bir mevzu yaşanmış ama benimle ilgisi yok. Bizle alakası yok burada biri öyle havaya ateş atmış gitmiş haberimiz yok. Ailem de çok üzgün yanlış haberler internette dolaşıyor. Ben sahnedeydim şarkı söylüyordum, yaş günüm vardı, dostlarımlayım” dedi.

“Vatan haini cümlesi bana yakışmaz zaten”

Vatan haini diyerek havaya ateş açıldığı sorusuna ise Konak “ O cümle bana yakışmaz zaten, o yanlış bir haber. Tüm dostlarım burada Polat burada, Ali Ağoğlu burada hep bütün dostlarım burada. Şeklinde konuştu.