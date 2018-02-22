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Volkan Konak’ın sahne aldığı mekanda silahla ateş açan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 23:46 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir’de bir eğlence mekanında Volkan Konak’ın sahne aldığı sırada silahlı kavga çıkaran şüphelilerden biri "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ataşehir’de bir eğlence mekanında dün gece ünlü şarkıcı Volkan Konak’ın sahne aldığı sırada silahlı kavga çıkmış, bir kişi yaralanmıştı.

İstanbul Ataşehir’de bir eğlence mekanında Volkan Konak’ın sahne aldığı sırada silahlı kavga çıkaran şüphelilerden biri "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ataşehir’de bir eğlence mekanında dün gece ünlü şarkıcı Volkan Konak’ın sahne aldığı sırada silahlı kavga çıkmış, bir kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İsmail Ç., Metin Y. ve Seyfi D. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından İsmail Ç. ve Metin Y. tutuklama istemiyle, Seyfi D. ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Şüphelilerden biri tutuklandı
Mahkemedeki sorguları tamamlanan şüphelilerden İsmail Ç., "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Seyfi D., haftada bir gün imza atmak suretiyle adli kontrol altına alınırken, Metin Y. ise serbest bırakıldı.
Olaydan sonra kaçan 1 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

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