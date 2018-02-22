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Volkan Konak’ın sahne aldığı mekandaki kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 14:01 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir’de bir eğlence mekanında Volkan Konak sahne aldığı sırada silahlı kavga çıkaran 3 zanlıdan 2’si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Ataşehir’de bir eğlence mekanında Volkan Konak sahne aldığı sırada silahlı kavga çıkaran 3 zanlıdan 2’si adliyeye sevk edildi. Zanlıların polise verdiği ifadelerinde, “mekan sahibiyle aramızda husumet vardı, o yüzden yaptık” dedikleri öğrenildi.
Ataşehir’de bir eğlence mekanında dün gece ünlü şarkıcı Volkan Konak sahne aldığı sırada silahlı kavga çıkmış bir kişi yaralanmıştı. Olayın ardından 3 kişi ise gözaltına alınmıştı. Ataşehir Asayiş Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 3 kişiden İsmail Ç. ve Metin Y. isimli 2 kişiyi adliyeye sevk edildi. Ayağından yaralanan Seyfi D.’nin ise işlemlerinin devam ettiği ve ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi.
Zanlıların polise verdiği ifadelerinde, “mekan sahibiyle aramızda husumet vardı, o yüzden yaptık” dedikleri öğrenildi. Zanlılardan bir tanesinin yakını ise “Medyatik etmeyin adamı” diyerek medyanın çekim yapmasına tepki gösterdi.

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