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Vücuduna sardığı esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 19:43 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’dan Isparta’ya gelen otobüsteki yolculardan M.E.B’nin vücuduna sarılı halde 555 gram toz esrar ele geçirildi.

Vücuduna sardığı esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA)- DİYARBAKIR’dan Isparta’ya gelen otobüsteki yolculardan M.E.B’nin vücuduna sarılı halde 555 gram toz esrar ele geçirildi. M.E.B., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır’dan Isparta’ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine otogarda önlem aldı. Otogara gelen bir otobüsteki yolcuların arasından M.E.B. gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında sırt bölgesine ve bacaklarına sarılı, yine ayakkabısının içine gizlediği 4 paket halinde toplam 555 toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken gözaltına alınan M.E.B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

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