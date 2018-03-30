Vücuduna zulaladığı yarım kilodan fazla uyuşturucuyla yakalandı

Isparta’da polis tarafından otogarda düzenlenen operasyonda, Diyarbakır’dan gelen otobüsteki bir yolcu üzerine gizlediği yarım kilodan fazla uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan Isparta’ya uyuşturucu nakledileceği bilgisini alan Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde beklemeye geçen narkotik ekipleri, bir otobüste yolcu olarak bulunan M.E.B.’yi şüphe üzerine durdurdu.

Polis ekiplerince yapılan üst aramasında, M.E.B.’nin ayakkabı tabanı ile vücudunun çeşitli yerlerine sarılarak, 4 parça halinde zulalanmış şekilde 555,83 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.E.B., emniyetteki işlemleri sonrasında adliye sevk edildi.

M.E.B.’nin ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.