HABER

Vücuduna zulaladığı yarım kilodan fazla uyuşturucuyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 19:52 | Son Güncelleme

Isparta’da polis tarafından otogarda düzenlenen operasyonda, Diyarbakır’dan gelen otobüsteki bir yolcu üzerine gizlediği yarım kilodan fazla uyuşturucuyla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan Isparta’ya uyuşturucu nakledileceği bilgisini alan Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti.

Isparta’da polis tarafından otogarda düzenlenen operasyonda, Diyarbakır’dan gelen otobüsteki bir yolcu üzerine gizlediği yarım kilodan fazla uyuşturucuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan Isparta’ya uyuşturucu nakledileceği bilgisini alan Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde beklemeye geçen narkotik ekipleri, bir otobüste yolcu olarak bulunan M.E.B.’yi şüphe üzerine durdurdu.
Polis ekiplerince yapılan üst aramasında, M.E.B.’nin ayakkabı tabanı ile vücudunun çeşitli yerlerine sarılarak, 4 parça halinde zulalanmış şekilde 555,83 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.E.B., emniyetteki işlemleri sonrasında adliye sevk edildi.
M.E.B.’nin ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!
Venezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü varVenezuela'da bir polis karakolunda ayaklanma! Çok sayıda ölü var
Adana'da akılalmaz olay! Adana'da akılalmaz olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu fotoğraflar bugün çekildi

Bu fotoğraflar bugün çekildi

Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı

Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı

Karamel bir ilk oldu

Karamel bir ilk oldu

Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...

Polis, hamile kadına dehşeti yaşattı! Silahını çekti ve...

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.