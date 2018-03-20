HABER

Vücutlarında kaşıntı ve kabarcık oluşan 13 öğrenci, hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 13:46 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, 13 ortaokul öğrencisi, ders sırasında kaşınmaya başlayıp, vücutlarının çeşitli yerlerinde kabarcıklar oluşunca hastaneye götürüldü.  Olay, Cumayeri'nde bulunan İlhami Reyhan Turan Ortaokulu'nda meydana geldi.

Vücutlarında kaşıntı ve kabarcık oluşan 13 öğrenci, hastaneye kaldırıldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, 13 ortaokul öğrencisi, ders sırasında kaşınmaya başlayıp, vücutlarının çeşitli yerlerinde kabarcıklar oluşunca hastaneye götürüldü.
Olay, Cumayeri'nde bulunan İlhami Reyhan Turan Ortaokulu'nda meydana geldi. Beden eğitimi dersi için okul bahçesine çıkan öğrencilerden 13'ü, öğretmenlerini beklediği sırada, kaşınmaya başladı. Kaşıntıyla birlikte öğrencilerin vücutlarının çeşitli yerlerinde kabarcıklar oluştu. Okul yöneticileri, kaşınan çocuklar için sağlık ekibi çağırdı. Okula gelen sağlık görevlileri, ambulanslarla 6 öğrenciyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne, 7 öğrenciyi ise Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Öğrencilerin vücutlarında oluşan kabarcık ve kaşıntıyla ilgili ilk muayeneleri yapıldı. Öğrencilerde bulaşıcı hastalık durumunun olmadığı belirtilirken, yedikleri gıdanın dokunmuş ya da beden eğitimi dersini beklerken, oturdukları çimlerde böceklerin ısırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Kesin sonucun tahlillerden sonra belirleneceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Vücutlarında kaşıntı ve kabarcık oluşan 13 öğrenci, hastaneye kaldırıldıVücutlarında kaşıntı ve kabarcık oluşan 13 öğrenci, hastaneye kaldırıldıVücutlarında kaşıntı ve kabarcık oluşan 13 öğrenci, hastaneye kaldırıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.